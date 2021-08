Anversa, Nainggolan ubriaco e la polizia gli ritira la patente

L'ex Inter fa parlare di sè per vicende di extra calcio

Nuova disavventura con le forze dell'ordine per l'ex Inter e Cagliari Radja Nainggolan. Il centrocampista tornato in Belgio ha già perso la patente per guida in stato di ebbrezza. Come riportato dal portale hln.be, la notizia è stata confermata dalla procura di Anversa. Il calciatore è stato fermato da una pattuglia della polizia nella notte tra sabato a domenica, intorno alle 4 del mattino, mentre percorreva la Nationalestraat di Anversa ad alta velocità. La polizia ha anche sottoposto l'ex Roma, Inter e Cagliari ad un alcool test: il centrocampista è risultato appena al di sopra del limite legale. La patente di guida gli è stata revocata per quindici giorni.