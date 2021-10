Anzhi, Eto’o: “Convinsi Kerimov a prendere Kokorin ma lui non aveva dedizione al lavoro”

L'ex attaccante dell'Anzhi critica la punta russa della Fiorentina

ETO'O - L'ex attaccante camerunese Samuel Eto'o ha rivelato di aver consigliato a Kerimov di acquistare l'attaccante Alexander Kokorin per l'Anzhi ma l'operazione non andò in porto come spiega l'ex dell'Inter. “È vero, è stata una mia idea quella di far prendere Kokorin - ha detto Eto'o in Qatar. - visto che aveva un talento incredibile e un grande potenziale. Mi ci è voluto solo un minuto per convincere Kerimov a comprarlo. Tutto sfumò. Se non ti alleni con piena dedizione, nel tempo puoi perdere tutto il tuo talento. Kokorin era proprio un caso del genere. Non aveva l'atteggiamento giusto in testa e difatti poi non venne acquistato dall'Anzhi". In questa stagione, il 30enne Kokorin ha giocato appena tre partite in Serie A e non ha segnato nemmeno un gol Il suo contratto è valido fino al giugno 2024.