Apre nuovo “FC Bayern World” dotato di ristoranti e hotel

Il Bayern Monaco primeggia non solo sui campi di calcio ma anche sulle nuove frontiere del business legate al calcio. Una strategia commerciale vincente insomma che si è arricchita di una nuova iniziativa: il club di Sabenerstrasse ha aperto il suo nuovo “FC Bayern World”. Il presidente Herbert Hainer, il ceo Karl-Heinz Rummenigge e il membro del cda Jörg Wacker hanno inaugurato oggi il nuovo complesso nel cuore di Monaco. La nuova apertura è un complesso edilizio multifunzionale di 3.500 mq proprio accanto a Marienplatz. Questo progetto unico su Weinstraße si estende su sette piani e comprende uno store, due ristoranti e un hotel con 30 camere. A causa della pandemia in corso, l’evento di apertura è stato pianificato su scala molto ridotta e si è svolto senza partner e senza la stampa, tenendo conto delle ultime misure messe in atto per la prevenzione del contagio.

Come riporta calcioefinanza.it, il nuovo “FC Bayern World” ha una superficie totale di 3.500 mq, di cui 1.000 dedicati allo store che si estende su tre dei sette piani. Al piano terra e al primo piano ci sono due ristoranti, uno che offre cucina bavarese e l’altro cucina internazionale. L’hotel in stile bavarese dal secondo al quarto piano dispone di un totale di 30 camere, un cenno a tutti i campionati tedeschi vinti dal club. Il quinto piano ospita una location per eventi e meeting con una vista direttamente sulle torri della Frauenkirche. Il partner DO&CO sarà responsabile di entrambi i ristoranti, dell’hotel e dell’intera location per eventi all’interno del centro multifunzionale. La società quotata di Vienna gestisce già l’intera area hospitality dell’Allianz Arena.