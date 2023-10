Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo è nuovamente giocatore del mese

I giocatori migliorano, ma i campioni restano tali: in Arabia Saudita il migliore è e rimane sempre Cristiano Ronaldo. L'attaccante si è reso protagonista di un mese ad altissimo livello, segnando dieci gol in otto partite disputate e decidendo sempre per il suo Al Nassr. Nonostante i tanti grandi campioni arrivati in Medio Oriente quest'estate, come Benzema, Mané e Neymar, Cr7 continua a dominare la scena con prestazioni da urlo. Per questo motivo è stato premiato dalla Lega saudita come il miglior giocatore del mese di settembre. Di seguito l'annuncio tramite profili social ufficiali.