Arabia Saudita, Gerrard: “Presto il campionato competerà con la Premier League”

Oggi allenatore dell'Al Ittifaqa in Arabia Saudita, Steven Gerrard - intervenuto al Saudi World Football - ha parlato del momento del calcio saudita con la Saudi Pro League in evidenza. Dopo una sessione estiva di calciomercato inedita per il paese, l'ex capitano dell'Inghilterra si dice fiducioso per l'ulteriore crescita del campionato arabo in futuro. Addirittura, l'ex Liverpool avanza un parallelismo con la Premier League, attualmente il miglior campionato al mondo. "Un giorno la Saudi Pro League entrerà in competizione con la Premier" - sostiene Gerrard.