Arabia Saudita: “Non sappiamo quando, ma presto tra i top campionati al mondo”

La Saudi Pro League è entrata a gamba tesa sul calcio internazionale. Con i suoi acquisti "faraonici", la lega saudita si è aggiudicata alcuni dei nomi più importanti dell'intero panorama e punta a diventare una realtà forte e riconosciuta internazionalmente. Ambizioni che sono state confermate da alcuni vertici del campionato. Queste le parole di Michael Emenalo, direttore sportivo della SPL: "Per noi è un obiettivo reale e possibile quello di entrare nella top cinque campionati al mondo - hanno dichiarato ai microfoni di Marca -. Non sappiamo quando, ma siamo convinti che accadrà. Perché il cambiamento è stato intenso, profondo. Inevitabile quando arrivano giocatori del calibro di Benzema, Kanté o Neymar". In conclusione, sul mercato: "I club europei lamentano la chiusura in ritardo... Non devono preoccuparsi se i loro giocatori sono regolarmente sotto contratto. Una settimana in più o in meno non gli farà cambiare idea".