Arabia Saudita, una possibile riforma del calcio minaccia l’Europa: i dettagli

Una riforma in discussione potrebbe consentire alla Saudi Pro League di aumentare gli stranieri in rosa, minacciando ulteriormente il calcio europeo

Già a tratti incontenibile durante la scorsa sessione di calciomercato estiva, l'Arabia Saudita - con la sua Saudi Pro League sempre più in rampa di lancio - è pronta a dare un nuovo assalto al calcio europeo. Come riportato da numerosi media europei infatti, potrebbe presto essere varata una nuova riforma che permetterebbe al calcio saudita di tesserare un numero maggiori di calciatori stranieri. Logicamente, se tutto ciò andasse in porto è possibile un nuovo grande e forte assalto degli arabi verso le altre stelle del calcio europeo. Dopo i vari Cristiano Ronaldo, Benzema, Manè, Neymar, Koulilbaly e gli altri dunque, già nel prossimo mercato invernale potrebbero arrivare in Arabia Saudita altri grandi campioni, rafforzando ulteriormente il livello del campionato.