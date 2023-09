Arabia, tifosi assaltano l’hotel dell’Al Nassr per vedere Cristiano Ronaldo

Giungono scene surreali dall'Arabia Saudita. Una grande affluenza di tifosi si è presentata oggi di fronte all'Espinas Hotel, struttura del Teheran (Iran) dove attualmente soggiorna la squadra dell'Al Nassr. Il folto gruppo di tifosi si è appostato davanti l'hotel e ha persino provato a fuggire alla sorveglianza, con l'obiettivo di trovare ed incontrare Cristiano Ronaldo. Così facendo si è creata confusione e panico trasformandosi in poche ore in una situazione di pericolo. A trattenere la folla e riportare la calma sono stati gli addetti alla sicurezza della struttura ricettiva, che proprio oggi ha ospitato Cr7 e compagni. Questi si trovano all'interno e non hanno mai avuto problemi. Martedì scenderanno in campo all'Azadi Stadium, dove affronteranno il Persepolis per la prima giornata di AFC Champions League. Di seguito il video dell'accaduto.