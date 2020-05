Arbeloa, passato e futuro blancos: sarà allenatore delle giovanili del Real Madrid

Álvaro Arbeloa vuole diventare allenatore e lo sarà. Ne è sicuro Marca che scrive, nella sua versione online, come l’ex difensore del Real Madrid sarà tecnico di una delle tredici squadre giovanili dei blancos.

Dopo essere stato calciatore del Real Madrid per ben sette stagioni lo spagnolo ha proseguito con i suoi studi per diventare mister. Attualmente, scrive il periodico, è impegnato nei corsi online della Federation Coaching PRO e in poche settimane concluderà la fase iniziale di apprendimento. Arbeloa potrà allenare esattamente come già accaduto ad altri ex grandissimi delle merengues, su tutti Xabi Alonso e Raul. L’ex campione del mondo e d’Europa con la Spagna è pronto quindi a mettere sul campo a disposizione dei suoi atleti, tutta la sua esperienza. Tra gli altri nomi della sua generazione, che hanno già avviato la nuova carriera ricordiamo i già citati Raul e Xabi Alonso, ma anche Xavi, Víctor Valdés e Batista.