Arbitro rivede fallo dubbio sul telefono di uno spettatore e viene sospeso

Un episodio dubbio in Europa porta sempre l'arbitro a rivedere l'azione al VAR. Ma non è sempre così. Infatti l'arbitro egiziano Mohamed Farouk è stato sospeso per aver utilizzato il telefonino di uno spettatore per annullare un gol in una partita della seconda divisione. La squadra Al Nasr pensava di aver segnato il pareggio nella partita in trasferta contro il Suez finita 3-1 per la compagine che sta sul Mar Rosso. Non essendoci un addetto al VAR, Farouk ha usato il telefono per guardare il replay dell'azione dopo le proteste dei padroni di casa per un fallo di mano. L'arbitro ha annullato la rete dell'Al Nasr ma successivamente è intervenuta la Federcalcio egiziana che ha deciso di sospendere l'intero staff arbitrale per un "periodo indefinito". "Il comitato ha deciso di indagare sull'episodio quando Mohamed Farouk, l'arbitro della partita, ha utilizzato un telefono cellulare per rivedere le riprese degli eventi della partita", ha aggiunto la Federcalcio egiziana. Da rilevare che Farouk ha lasciato il campo scortato dalla polizia, tra le proteste dei giocatori e dei dirigenti dell'Al Nasr, che hanno minacciato di intentare un'azione legale contro l'arbitro per aver violato il regolamento.