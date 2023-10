Areola cuore d’oro: splendido gesto del portiere per un bambino affetto da autismo

Scene che a volte passano inosservate e che invece dovremmo un po tutti metterci li, fermarci e godercele per la loro bellezza. Nel pre partita della gara di Premier League West Ham-Newcastle, il portiere dei padroni di casa Alphonse Areola si è reso protagonista di un bel gesto di solidarietà. L'ex Real Madrid è stato accompagnato in campo da un bambino con disturbo dello spettro autistico, facilmente riconoscibile perché l'unico con indosso delle cuffie anti-rumore. E per non far sentire "unico e solo" il suo accompagnatore, il portiere ha deciso di prendere un paio di cuffie e metterle all'entrata in campo. A condividerlo è stato lo stesso calciatore tramite profili social, citando: "Il gioco è per tutti".