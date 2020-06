Areola, il Real Madrid ha l’ok: fino al termine della stagione starà in Spagna

Alphonse Areola verso il prolungamento del prestito al Real Madrid. Come riporta Marca, i blancos avrebbero infatti trovato l’accordo col Paris Saint-Germain per la permanenza fino a fine stagione del portiere francese.

L’estremo difensore, campione del mondo con la Francia, è dunque destinato a restare nella Liga oltre il 30 giugno 2020, ovvero la data di scadenza del suo prestito annuale. In questo modo il portiere potrà disputare la Champions League con i madrileni. In questa stagione il calciatore ha disputato 12 gare. Ricordiamo che Areola gioca come secondo di Courtois. Il belga è il titolare della squadra di Zidane. Il Real Madrid sta lottando per la vittoria della Liga e chissà che il francese non possa risultare anche decisivo viste le tante gare ravvicinate che ci saranno da qui alla fine.