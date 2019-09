Areola, scatta la polemica: perde 3-0 con il Real Madrid, sorride in una foto con gli ex compagni

“Areola, dopo aver perso col suo Real Madrid per 3-0 contro il Psg, sorride in fotografia con gli ex compagni Mbappé e Choupo-Moting”. Così titola As sulla fotografia scattata dal portiere insieme ai due attaccanti, pubblicata sul profilo Instagram del 30enne nato ad Amburgo. Dopo la disfatta dei blancos non ci si attendeva una reazione così, questo pensano molti dei tifosi del Real sui social network, che hanno preso di mira il 26enne francese, arrivato in estate dallo scambio con Keylor Navas. Tutti e tre sono sorridenti, ma i due che hanno trionfato appaiono ancora più felici, com’è ovvio che fosse. In Spagna spesso capita di attaccarsi anche a situazioni di questo genere pur di far uscire la notizia sul principali quotidiani sportivi.