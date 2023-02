Boca, la Bombonera rischia la chiusura. Le ultime

Non sarebbe la prima volta in casa Xeneizes

Dopo la partita tra Boca Juniors e Atletico Tucuman , valida per la prima giornata di Superliga argentina, sono diventati virali i video dei numerosi disagi registrati durante l'accesso al campo. Oltre a questo c'è da registrare anche la caduta del tifoso dagli spalti, finito gravemente ferito. Per questo la Giustizia sta indagando su quanto accaduto allo stadio del Boca: potrebbero infatti esserci anche sanzioni pesanti.

“Sulla base di tutte le informazioni circolate sulle reti è stato avviato un procedimento d'ufficio per indagare in modo specifico sull'omissione di controllo, dovuta a diversi episodi rilevati all'atto dell'ingresso allo stadio, e anche da un tifoso che saltava da un settore all'altro fino al numero di spettatori in modo palesemente irregolare", sono state le spiegazioni che fonti della Giustizia hanno fornito.

Quello che è successo secondo il rapporto dei carabinieri è che, nei dintorni della Bombonera domenica scorsa, c'erano molte più persone di quelle consentite, motivo per cui l'accesso allo stadio ha portato più gente di quel che lo stadio potrebbe ospitare . Il tutto è stato anche testimoniato dai video che sono circolati in questi giorni sui social media.

Per il momento non sembra possibile che già da questa settimana possano emergere sanzioni. Ecco perche gli Xeneizes dovrebbero poter giocare con calma questa domenica contro il Central Córdoba sempre alla Bombonera. Ma attenzione, perché non è la prima volta che lo stadio si trova al centro della bufera. In effetti, c'è già un precedente: l'anno scorso il Boca ha dovuto pagare una multa di 2.000.000 di pesos per omissione di precauzioni legate all'organizzazione e alla sicurezza in nove partite casalinghe giocate tra il 2021 e il 2022.