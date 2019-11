Argentina, c.t. Scaloni: “Icardi al Psg protagonista e in nazionale porte aperte”

Il c.t. dell’Argentina, Lionel Scaloni, non esclude che l’attaccante del Paris Saint-Germain, Mauro Icardi, possa tornare in nazionale in futuro. “Stiamo guardando con attenzione le partite di Icardi. E’ tornato protagonista in campo dopo un difficile finale di stagione all’Inter. È importante segnare gol per una punta. Lo consideriamo sempre un candidato per la squadra nazionale, ma ora ci sono altri giocatori che giocano bene. Mauro può tornare in qualsiasi momento. Le porte sono sempre aperte per lui”, cita Scaloni Goal.com. Icardi col Psg ha segnato 9 goal e ha dato un assist in 10 incontri giocati in tutti i tornei.