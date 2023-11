Argentina, Di Maria annuncia il ritiro dalla nazionale: “Ecco quando smetto”

Nel corso di un'intervista rilasciata a Talks at Google, l'ex Juventus Angel Di Maria ha confermato, ancora una volta, la sua data di ritiro dalla nazionale argentina. Come noto, infatti, il calciatore oggi al Benfica ha scelto ormai da tempo di ritirarsi dalla nazionale dopo la prossima Copa America, in programma per l'estate del 2024 negli Stati Uniti. Sul tema, il calciatore argentino ha spiegato: "La decisione è stata presa. La Copa América sarà la mia ultima grande competizione" - l'annuncio di Angel Di Maria. Successivamente, continua ancora il calciatore del Benfica: "Queste decisioni sono complicate e difficili da prendere, ma sta emergendo una nuova generazione - spiega Di Maria. "So che potrei continuare a giocare in Nazionale, ma non voglio togliere spazio ai giocatori più giovani che hanno grandi potenzialità" - ha concluso l'esterno argentino di Benfica e Argentina. Dopo i grandi successi degli ultimi anni con la maglia dell'Albiceleste dunque, Angel Di Maria ha scelto di defilarsi. Non subito però, perchè prima ci sarà una nuova competizione da vincere con la maglia della nazionale: la Copa America, in programma per la prossima estate.