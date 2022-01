Argentina, Di Maria “promosso”: sarà capitano in assenza di Messi

Il fantasista prenderà il posto di Messi come capitano dell'Albiceleste nelle gare contro Cile e Colombia

L'attaccante del Paris Saint-Germain Angel Di Maria capitanerà la nazionale argentina al posto del suo compagno di squadra Lionel Messi che non aiuterà l'Albiceleste in queste prossime gare di qualificazione a Qatar 2022 a causa del coronavirus che ne ha bloccato nelle ultime settimane gli allenamenti.

A riportare la notizia è stato, su Twitter, il giornalista Roy Nemer, specializzato in tutto ciò che concerne l'Argentina. Per Di Maria non si tratterà di una novità assoluta. Anzi. El Fideo ha sempre preso il posto de La Pulce in sua assenza.