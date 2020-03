Argentina, dramma River: pari col Tucuman, sorpasso e trionfo Boca

Fino all’ultimo respiro. Fino all’ultima giornata. La Primera Division argentina regala emozioni sensazionali. Merito di una lunghissima volata per il titolo che ha visto emergere come contendenti River Plate e Boca Juniors. I Millionarios si sono presentati all’ultimo turno con un punto in più sugli xeneizes, ma contro l’Atletico Tucuman sono andati subito in svantaggio con la rete di Toledo al 19′. Al 24′ il pari di Suarez, per quello che è stato il risultato definitivo, a tenere vive le speranze di vittoria finale. Infatti, alla Bombonera il Boca sembrava non andare oltre lo 0-0 contro il Gimnasia La Plata di Maradona, lasciando così la leadership agli acerrimi rivali. Decisiva una rete di Tevez al 72′ con un missile dal limite dell’area. Un gol che disegnava una nuova classifica: gialloblu in testa davanti agli sconsolati cugini. Il finale palpitante non ha alterato questo scenario, il peggiore per i tifosi del River, ai quali mancava solamente il titolo nazionale per completare un platonico Grande Slam di trofei (dalla Copa Libertadores alla Copa Sudamericana). Esplode invece la felicità della parte xeneizes di Buenos Aires: il Boca Juniors torna al titolo dopo un lungo digiuno e vendica così la bruciante sconfitta nelle ultime due Libertadores contro gli odiati rivali.