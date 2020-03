Argentina, Falcioni contro lo stop: “Ho lavorato con cancro e polmonite”

L’emergenza Coronavirus paralizza lo sport mondiale. Sono pochissimi i paesi che ancora non si sono fermati. Uno di questi è l’Argentina, che continua a vedere le sue squadre giocare regolarmente, nonostante le tante polemiche. Uno dei pareri favorevoli al proseguimento della gare è quello di Julio Cesar Falcioni. Il tecnico del Banfield, infatti, resta convinto che il Covid-19 non debba interrompere lo svolgimento delle competizioni. Queste le sue parole a TycSport: “Sono un paziente a rischio. Avevo la polmonite, il cancro, mi hanno fatto la chemioterapia … E venerdì ho dovuto lavorare lo stesso. Siamo usciti per giocare perché ci hanno detto che se non lo avessimo fatto, avrebbero preso i nostri punti Dovevi incontrare i giocatori, non i leader. Oggi devo lavorare ed essere vicino ai giocatori. Il dottore mi ha detto che non avrei dovuto allenarmi. Ed eccomi qui. Domani tornerò per allenarmi”.