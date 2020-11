Argentina in lutto per Maradona: Broun lo omaggia tingendosi i capelli

In Argentina il ricordo di Diego Armando Maradona continua. Sono sempre di più le testimonianze di affetto per il Pibe de oro, scomparso mercoledì 25 novembre in seguito a un arresto cardiorespiratorio. Questo sentimento si è trasferito anche sui campi di calcio, in cui erano impegnate le squadre della Primera Division. Un gesto originale è stato fatto da Jorge Broun. Il portiere argentino è arrivato al Gimnasia La Plata giusto in tempo per essere diretto in alcuni allenamenti dal Pibe de oro. Ieri ha mostrato una capigliatura diversa dal solito, con una striscia di capelli biondi, esattamente come fece Maradona nel 1995 nel suo ritorno al Boca Juniors.