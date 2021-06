Argentina, Lautaro Martinez scaccia le critiche: “Gol? Sento la fiducia di tutti”

Il Toro a segno nel 4-1 dell'Argentina contro la Bolivia

Nella serata in cui la scena se l'è presa Lionel Messi , con un due reti, un assist ma soprattutto il record di presenze con la maglia dell'Argentina, fa festa anche Lautaro Martinez , autore di uno dei quattro gol dell'Albiceleste contro la Bolivia. Intervistata da Tyc Sport, il Toro ha risposto alle critiche ricevute per non aver trovato la marcatura nelle prime uscite in Copa America.

FIDUCIA - L'attaccante dell'Inter è stato in grado di segnare per l'Argentina la rete del 4-1 al primo tocco di palla della sua gara: "Sono tranquillo. L'allenatore si fida di me, come lo staff tecnico e i miei compagni", ha dichiarato Lautaro Martinez. "Cerco sempre di fare del mio meglio, certe volte la palla entra, altre no. Io sono tranquillo perché do sempre tutto. Indossare questa maglia è la cosa più bella che ci sia. Affronteremo la fase finale nel miglior modo possibile. L'Ecuador è un rivale molto tosto, ci riposeremo per dare il massimo. Ogni volta che vesti la maglia dell'Argentina devi dare tutto per vincere".