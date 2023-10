Sputo a Messi, Sanabria nega tutto. La Pulce: “Non so neppure chi sia”

Un episodio riprovevole che ha fatto il giro del mondo e dei social in pochi minuti, ma Sanabria, che era appena tornato nel giro della nazionale dopo poco meno di due anni di assenza, ha negato tutto parlando ai microfoni di TyC Sports: "Guardando l'immagine sembra che abbia sputato verso di lui, ma non è così. Era lontano. Con Messi non è successo niente. Lo nego assolutamente" le parole del torinista.

Interrogato su quanto accaduto nel post-partita, Messi ha invece glissato, gelando Sanabria con queste parole: "Non so neanche chi sia questo ragazzo, meglio non parlare perché altrimenti andrà a parlare ovunque per farsi famoso".