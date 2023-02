River Plate, eccesso di pubblico allo stadio e scatta l’indagine

Il procuratore Celsa Ramírez, dell'Unità specializzata in eventi di massa della città di Buenos Aires, ha avviato un'indagine per presunto eccesso di pubblico nello stadio Monumental del River Plate nella partita contro l'Argentinos Juniors. Si tratterebbe del secondo caso in sole poche settimane e che fa seguito alle indagini eseguite alla Bombonera, casa del Boca Juniors.

Secondo il funzionario, infatti, c'erano più persone del dovuto in due tribune. Ecco perché è stato redatto un report per capire bene cosa sia successo. In caso di violazione il club rischia una multa. Non c'è invece il rischio di una chiusura parziale o totale: per succedere ciò, l'intero impianto dovrebbe essere in pericolo.