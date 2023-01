Argentina, Scaloni tra rinnovo e… la Spagna. “CT? Perché no…”

Lo ha confermato lui stesso nel corso di una lunga intervista con tanti temi a El Partidazo de Cope : "Il mio futuro? Prima o poi ne parleremo, ma le cose importanti sono altre. Sto viaggiando a Buenos Aires in questi giorni, spero di sedermi con il presidente e vedere se raggiungiamo l'accordo che vogliamo. Ho un buon rapporto con lui, lo ringrazio per l'opportunità che mi ha dato e alla fine annuncerò quello che devo annunciare".

E in tal senso, Scaloni a domanda precisa: "Se mi piacerebbe allenare la Spagna? Perché no? Mi sento parte di questo Paese, è la mia seconda casa. Penso che abbiano ragione a prendere un allenatore spagnolo, De la Fuente mi ha insegnato al corso, appena posso vado a trovarlo. Chi ruberei alla Spagna? Non so se giocherebbe titolare, ma dico Pedri".