Argentina, sconfitta nel finale: bambino consola il portiere del Defensa y Justicia

Curioso caso in Argentina nel corso del campionato di Superliga, la massima serie argentina. Il Defensa y Justicia ospitava il Boca Juniors, nella gara valevole per il 15º turno di campionato, Dopo una gara combattuta, alla fine passano gli ospiti con una rete segnata in pieno recupero, Luis Vazquez è stato il marcatore. Al triplice fischio, il portiere del Defensa Y Justicia, nonché capitano della squadra, Ezequiel Unsain si inginocchia disperato per la rete subita nei minuti finali dell'incontro.