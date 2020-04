Argentina, stagione conclusa. Tapia: “Promozioni da definire sul campo”

Il calcio argentino si ferma e lo fa in maniera definitiva per quanto riguarda la stagione 2019/20. L’annata era ancora in pieno svolgimento dopo il successo del Boca Juniors in campionato, con la Copa Argentina ancora da disputare. Tuttavia, data la crescente emergenza legata al Coronavirus, l’AFA ha deciso di prendere una decisione drastica, motivata così dal suo presidente Claudio Tapia a TNT Sports”Nella riunione del Comité Ejecutivo di martedì si darà per conclusa la stagione 2019/2020 e a livello generale saranno qualificate alla Copa Libertadores e alla Copa Sudamericana le squadre attualmente presenti nelle prime posizioni. Resteranno in gioco invece le qualificazioni che arriveranno dalla Copa Superliga e dalla Copa Argentina, competizioni che si giocheranno quando il Ministero della Salute darà l’ok. Inoltre, non ci saranno retrocessioni per la stagione 2019/2020 e per quella 2020/2021. Dovevamo prendere delle decisioni: una è dare per concluso il campionato per far sì che fossero decise le qualificate alle coppe internazionali. L’altra è quindi mantenere i posti alle coppe internazionali dalle due coppe locali. Inoltre dovremo definire le promozioni di tutte le categorie. Ci tengo a dirlo, le promozioni saranno definite sul campo, restano da capire le modalità delle singole categorie. Le categorie B Metropolitana, C e D hanno lo stesso regolamento, mentre quelli di Torneo Nacional e Federal A (le categorie inferiori rispetto alla Superliga, ndr)”.