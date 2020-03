Argentina, Ustari: “Ho visto Messi piangere come un bambino per la nazionale”

A Leo Messi manca ancora una gloria con la maglia della nazionale. Sono ormai tante le occasioni perse dal fenomeno del Barcellona e il mondiale del 2022 potrebbe essere anche l’ultimo. Le delusioni in Copa America poi hanno ferito ancora di più un campione che con la maglia dell’Albiceleste non è riuscito ad imporsi.

USTARI – Nelle ultime ore a Radio Super Mitre Deportivo ha parlato Oscar Ustari, portiere 33enne e uno dei migliori amici di Messi fin dai tempi del mondiale 2006. I due hanno vinto la medaglia olimpica di Pechino nel 2008 e a proposito della pulce, il portiere ha parlato così: “Se Messi non diventasse campione del mondo, allora il calcio sarebbe veramente ingiusto. Mettere in discussione Messi è una barbaria. Le cose ti possono uscire o no, ma vi confesso che per la nazionale l’ho visto piangere come un bimbo. Inoltre, dopo la Copa America del 2011 era distrutto”