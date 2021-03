Aria di sfida in Scozia: Roy Keane verso la panchina del Celtic per contrastare Gerrard

Da una parte i Rangers di Steven Gerrard, diventati campioni di Scozia. Dall’altra i rivali del Celtic, reduci da una stagione particolarmente turbolenta.

Dopo un decennio di dominio in campionato, ecco il cambio al comando arrivato anche a seguito dell’addio dell’allenatore Neil Lennon. I Celts cercano un sostituto in grado di dare una scossa a tutto l’ambiente e, secondo il Sun, l’avrebbero individuato in Roy Keane. L’ex centrocampista del Manchester United sarebbe il candidato numero uno per la panchina.

L’irlandese, ora commentatore tv, ha concluso la sua carriera proprio a Glasgow e, a 49 anni, è pronto a rimettersi in gioco, questa volta in panchina. Per Keane potrebbe esserci una motivazione in più, quella della sfida con Gerrard, esattamente come accadeva in Premier League quando i due erano rivali vestendo rispettivamente le maglie di Manchester United e Liverpool.

Per Keane il ruolo di allenatore non sarebbe una novità avendo già avuto delle esperienze alla guida di Sunderland e Ipswich Town. Oltre a quelle da vice nell’Irlanda e con Aston Villa e Nottingham Forest.