Arresto cardiaco in campo ma James Rodriguez lo salva

Il calciatore non è in pericolo di vita

Ancora un altro dramma sul campo con un calciatore colpito da arresto cardiaco. L'eroe, come fu agli Europei Simon Kjaer con Eriksen, questa volta è stato l'ex Real Madrid James Rodriguez, che durante il primo tempo della gara tra Al-Rayyan e Al-Wakrah, valida per la Qatar Stars League, ha prontamente soccorso il difensore ospite Ousmane Coulibaly, caduto improvvisamente a terra privo di sensi poco prima dell'intervallo. Il colombiano l'ha posizionato lateralmente, in modo che potesse respirare senza problemi, evitando il soffocamento e consentendo le successive cure da parte del personale sanitario. Il match valido per il tredicesimo turno del campionato del Qatar è finito 3-0 per la squadra di Rodriguez. Attualmente Coulibaly è ricoverato in ospedale, ma sembra fuori pericolo di vita.