Arsenal, 4 anni dopo riecco Wenger: ospite speciale in tribuna al Boxing Day

L'ex tecnico dei Gunners è tornato per la prima volta a vedere dal vivo la sua ex squadra.

Redazione ITASportPress

Non poteva sperare in un ritorno migliore Arsene Wenger come spettatore dell'Arsenal. L'ex storico manager dei Gunners, oggi membro Fifa per lo sviluppo del calcio, infatti, dopo 4 anni di assenza è tornato per la prima volta dal 2018 ad assistere ad una partita della sua ex formazione.

Il francese ha assistito al match del Boxing Day di Premier League in cui la squadra di Arteta ha battuto il West Ham. Gli occhi di tutti, oltre che sul campo, erano concentrati proprio su Wenger che ha esultato applaudendo alle reti Gunners firmate da Saka, Martinelli e Nketiah che hanno permesso appunto all'Arsenal di confermarsi in vetta solitaria in classifica a quota 40 punti.

Sui social, diversi i post relativi alla presenza dell'ex manager con tanti tifosi inglesi felici e commossi per questa reunion dal sapore speciale. Chissà che non possa aver portato fortuna e che in futuro le sue "visite" speciali non possano essere di più.