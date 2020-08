Arsenal, 55 dipendenti verso il licenziamento: “Necessario per investire sul club”

L’Arsenal ha preso in questi giorni una difficile decisione. Secondo quanto annunciato dal club, infatti, nelle prossime settimane si procederà con il licenziamento di 55 dipendenti del club per cercare di tamponare la difficile situazione economica post-lockdown.

MOSSA NECESSARIA

Vinai Venkatesham e Raúl Sanllehí, rispettivamente amministratore delegato e direttore degli affari calcistici del club, hanno chiarito la posizione dei Gunners nella parole riportate dal sito del The Guardian: “Le nostre principali fonti di reddito si sono tutte notevolmente ridotte. I ricavi delle emittenti televisive, delle partite e delle attività commerciali sono stati tutti colpiti gravemente e questi impatti continueranno almeno nella prossima stagione 2020-21″.

LA PIANIFICAZIONE – “Speriamo tutti che non ci sia una ‘seconda ondata’, ma dobbiamo anche accettare che questa è una delle molte incertezze che ci attendono e dunque dobbiamo pianificare di conseguenza. Negli ultimi anni abbiamo costantemente investito in personale aggiuntivo per portare avanti il ​​club, ma tenendo presente la prevista riduzione delle entrate, è ormai chiaro che dobbiamo ridurre ulteriormente i nostri costi per garantire che stiamo operando in modo sostenibile e responsabile, in modo da continuare a investire nel team”.

I LICENZIAMENTI – “Il nostro obiettivo è sempre stato quello di proteggere il lavoro e garantire i salari della nostra gente il più a lungo possibile. Purtroppo, ora siamo arrivati ​​al punto in cui proponiamo 55 licenziamenti. Non avanziamo queste proposte alla leggera e abbiamo esaminato ogni aspetto del club e le nostre spese prima di raggiungere questo punto. Stiamo entrando nel periodo di consultazione di 30 giorni necessario per questo genere di proposte”.

SACRIFICIO NECESSARIO – “Sappiamo che questo è sconvolgente e difficile per il nostro personale, e la nostra attenzione è rivolta a gestire la situazione nel modo migliore possibile. Queste modifiche proposte riguardano in definitiva la garanzia di portare avanti questa grande squadra di calcio, la creazione dell’organizzazione giusta per un mondo post-Covid e la garanzia di disporre delle risorse per tornare a competere efficacemente ai vertici del campionato e in Europa”.