Arsenal, addio Emery: spunta il nome di Luis Enrique

Momento delicato in casa Arsenal. Il caso Ozil, poi quello legato a Xhaka e i risultati che non sono certo positivi – vedasi l’ultimo ko in Premier League contro il Leicester -, si sommano ad una situazione che vedere il tecnico Unai Emery sempre più vicino all’addio.

Ed è proprio in merito al possibile successore che, secondo quanto riportato da El Confidencial, ci sarebbe un nome nuovo nella lista dei dirigenti Gunners. Raul Sanllehi, l’uomo a capo del comparto sportivo dell’Arsenal, si sarebbe già mosso per trovare un sostituto dell’ex Siviglia ed avrebbe già contattato un altro tecnico iberico: Luis Enrique. L’ex allenatore del Barcellona, che alla guida dei blaugrana ha vinto tutti i trofei possibili, è fermo dallo scorso 19 giugno quando decise di lasciare il ruolo di ct della Spagna per stare vicino a sua figlia Xana, poi tragicamente deceduta all’età di soli 9 anni.

Luis Enrique rispecchierebbe l’allenatore ideale per abbinare risultati e bel gioco e far crescere anche i giovani talenti dell’Arsenal.