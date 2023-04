Arsenal, altro stop. Arteta: “Amo la mia squadra. Sfida al City? Non vedo l’ora”

Rallenta ancora l'Arsenal col 3-3 contro il Southampton. Diventa decisivo il big match contro il City...

Altra battuta d'arresto per l'Arsenaldi Mikel Arteta che in campionato deve fare i conti col 3-3 contro il Southampton. Un risultato che potrebbe far perdere fiducia alla squadra che si trova ora a +5 ma con due gare in più sui rivali del Manchester City, secondi in classifica.

Il mister Gunners ha parlato dopo la sfida come riportato dalla BBC spiegando il momento dei suoi: "Ovviamente sono deluso dal risultato. Ci siamo complicati la vita da soli con il modo in cui abbiamo approcciato la partita, regalando prima un gol e poi anche il secondo. Gli errori fanno parte del calcio, ma per il modo in cui abbiamo reagito amo la mia squadra più che mai". E ancora: "Eravamo vicinissimi alla vittoria, non ho visto nessuno nascondersi, tutti lo volevano e lo volevano davvero. Il supporto che riceviamo, l'amore che riceviamo, è in totale unione con lo spirito dei giocatori".

Questo nuovo stop rende ancora più importante il big match contro il Manchester City della prossima settimana: "Gara col Manchester City? Non vedo l'ora, queste sono le partite che vuoi giocare. Quando è in gioco tutto devi andare lì per vincere. La preparazione sarà incentrata su questo, è chiaro. È il bello di questo sport, fa piacere essere in queste posizioni. Faremo una trasferta memorabile a Manchester, ci prepareremo bene", ha concluso Arteta.