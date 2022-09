Arsenal, Arteta dice si a Wenger: “Ogni porta è aperta per lui qui”

L'attuale mister sul potenziale ritorno in società del francese.

Redazione ITASportPress

In casa Arsenal c'è grande soddisfazione per l'avvio di stagione. I Gunners di Mikel Arteta sono in vetta alla classifica a quota 18 punti frutto di sei vittorie e una sola sconfitta dopo sette giornate disputate.

Un bel momento, come detto, e che dà modo al tecnico di parlare anche di altri argomenti più particolari come il possibile ritorno di una leggenda come Arsene Wenger. Infatti, di recente, l'ex storico manager aveva raccontato alcuni retroscena legati al suo addio aprendo le porte ad un possibile ritorno in società per dare un nuovo contributo.

A tal proposito, come riportato dal Mirror, Arteta ha commentato: "Penso che ogni porta e finestra dell'Arsenal sia sempre aperta per Wenger. Credo che farebbe piacere non solo a me ma anche a molti in questo club. Penso possa dare quel tipo di ispirazione utile a tante persone, anche ai calciatori".

Insomma, il mister dell'Arsenal sarebbe ben lieto di ritrovare la figura di Wenger vicino alla sua squadra. Staremo a vedere se qualcosa si muoverà.