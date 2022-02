Arsenal, Arteta e l’addio di Aubameyang: “Non sono stato il problema ma la soluzione”

Il tecnico dei Gunners sull'addio dell'ex capitano

Il manager Gunners è tornato sull'argomento e come riporta il Daily Express non si è tirato indietro sulla questione: "Ciò che ha detto è la sua opinione e bisogna rispettarla", ha commentato Arteta sulle 'accuse' di Aubameyang nei suoi confronti. "Per quel che mi riguarda solo estremamente grato per il suo contributo alla squadra. Il modo in cui vedo me stesso in questa situazione è semplice: mi ritengo la soluzione, non il problema. Al 100%. Posso guardare in faccia chiunque. Certo, sbaglio anche io ma le intenzioni sono sempre le migliori e non per me, ma per il club e per la squadra. È finita nel modo migliore possibile per tutti, penso. È il calcio, devi fare la cosa giusta e comunque ora gioca al Barcellona".