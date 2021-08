Arsenal, Arteta in bilico: per la panchina anche due ex Serie A

Il tecnico Gunners in bilico dopo le due sconfitte in campionato

Due partite e due sconfitte. Non certo l'inizio che tutti i tifosi dell'Arsenal si aspettavano. La squadra Gunners di Mikel Arteta si trova a quota zero punti in Premier League e alla terza giornata dovrà fare i conti con il Manchester City, non certo il più semplice degli impegni.