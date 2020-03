Arsenal, Arteta: “Sto bene. Siamo di fronte ad una sfida senza precedenti”

Mikel Arteta è stato il primo caso di contagio in Premier League. La notizia è arrivata giovedì intorno alle 23.30 e ha fatto subito il giro del mondo. Poche ore più tardi il contagio di Hudson-Odoi ha spinto la Premier a sospendere il campionato fino al 2 aprile. Nel tardo pomeriggio di venerdì l’allenatore dei Gunners ha parlato riguardo alla pandemia che l’ha toccato personalmente.

GRANDE SFIDA – Tramite Twitter l’ex vice di Guardiola ha voluto far sapere le sue condizioni di salute tramite un Twitter: “Grazie per le belle parole e il supporto. Stiamo affrontando una grande sfida senza precedenti. La cosa che conta ora è la salute di noi tutti. Proteggetevi l’un con l’altro seguendo le regole e ne usciremo insieme. Complimenti alla Premier League per aver preso la decisione giusta”.