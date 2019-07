Arsenal, assalto a Zaha: ecco la super offerta al Crystal Palace

L’Arsenal non molla la presa su Wilfried Zaha. I Gunners, come riporta il Mirror, sono infatti pronti a presentare una nuova offerta al Crystal Palace per il talento ivoriano, dopo che il tentativo precedente, quando il club londinese ha messo sul piatto 40 milioni di sterline, è andato a vuoto.

DETTAGLI – Per arrivare al centrocampista, l’Arsenal, che al momento non può investire più di 45 milioni di sterline, contro gli 80 chiesti dal Palace, è pronto ad inserire nella trattativa ben tre giocatori: Calum Chambers, Carl Jenkinson e Mohamed Elneny. Zaha, da parte sua, attraverso la voce del fratello, ha già comunicato pubblicamente di voler approdare ai Gunners, spingendo con decisione verso il trasferimento. Nel caso in cui però le pretese del Crystal Palace non dovessero abbassarsi, l’Arsenal sarebbe costretto a dover virare su un altro obiettivo.