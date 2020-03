Arsenal, attimi di panico in campo per Torreira: fuori in ambulanza con l’ossigeno

Sono stati attimi di puro terrore durante il match di FA Cup tra il Portsmouth e l’Arsenal. Dopo appena 15 minuti di gioco il terribile infortunio a Lucas Torreira. Il centrocampista Gunners, ex Sampdoria, è stato coinvolto in un contatto di gioco con James Bolton avendo la peggio.

Steso a terra dolorante, il calciatore uruguaiano è stato portato via dal campo in barella con tanto di mascherina di ossigeno. Il classe 1996 è stato portato via in ambulanza ma le sue condizioni, al momento, sembrano meno gravi del previsto. Lo stesso Torreira, attraverso alcune dichiarazioni riportate da ESPN, ha tranquillizzato tutti: “Sto abbastanza bene. Volevo solo toccare la palla a Bolton ma lui mi ha preso la caviglia. Posso muoverla e spostarla ma diciamo che sto bene”.

Da capire, adesso, l’entità dell’infortunio che in ogni caso sembra piuttosto grave. Non una bella notte di FA Cup per il centrocampista nonostante il successo per 2-0 del suo Arsenal.