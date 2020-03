Arsenal, Aubameyang alla domanda sul rinnovo risponde con…una risata!

Ci sono modi e modi per rispondere ad una domanda. Il più delle volte, la modalità di risposta può dare molti indizi sull’intenzione di una persona. E’ il caso di Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaccante gabonese è in scadenza con l’Arsenal e Arteta sta facendo di tutto per tenerlo all’Emirates.

FACCIAMOCI UNA RISATA – Durante questo periodo di quarantena, i giocatori sono soliti fare dirette Instagram per rispondere alle domande dei tifosi. Nel caso di Aubameyang, l’intervistatore era l’amico Kevin-Prince Boateng. Il ghanese ha cercato di incalzare sul tema rinnovo e alla domanda: “Rinnoverai con l’Arsenal?“, Auba ha risposto con una risata aggiungendo un sibillino “sicuramente“.

Una risposta abbastanza enigmatica. Solo al termine di questa crisi sanitaria, si conoscerà il futuro di Aubameyang. Lui, per adesso, preferisce riderci su.

