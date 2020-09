Arsenal, Aubameyang racconta il primo giorno di Arteta: “Aveva portato tutti in una stanza per riordinarla insieme…”

Interessante intervista rilasciata dal Pierre-Emerick Aubameyang ai microfoni di Sky Sports. L’attaccante dell’Arsenal si è raccontato a tuttotondo rivelando quali siano i suoi sogni con la maglia Gunners ma anche raccontando un curioso aneddoto relativo al primo giorno da mister di Mikel Arteta.

Aubameyang: voglia di vincere e segreti…

Vuole rimanere all’Arsenal e diventare una leggenda del club. Per farlo ha bisogno di vincere un titolo importante. Ecco perché Aubameyang è chiaro quando esprime la sua voglia di vittoria: “Per me è abbastanza chiaro cosa volere: voglio vincere un titolo importante, la Premier League. Sto lavorando sodo per raggiungere un certo livello. Spero di farcela ma non sono ancora a livello di grandi leggende dei Gunners. Per esserlo devo vincere. Sono passati diversi anni da quando abbiamo giocato in Champions League e per un club come questo fa male. Dobbiamo tornare a certi livelli”.

Per farlo, l’Arsenal ha scelto Mikel Arteta che da subito ha portato già dei trofei. Il bomber del Gabon, proprio sul mister, ha raccontato: “Quando è arrivato, il primo giorno, eravamo in una stanza dove ricordo c’erano delle sedie per terra, ovunque nella stanza. Arteta ha portato tutti lì. C’erano i giocatori, lo staff e tutte le persone che lavorano qui e ha detto ‘questo è il club in questo momento, quindi lavorerete tutti insieme e prima di tutto pulirete questa stanza, e poi andremo a parlare‘”, ha rivelato l’attaccante. “Dopo questo pensi ‘Ok, penso che abbia ragione, e faremo come ha detto. Abbiamo fatto così e abbiamo avuto subito molto rispetto per lui anche perché era un giocatore. Sa cosa sta facendo e noi dobbiamo solo seguirlo”.

