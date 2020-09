Arsenal, Aubameyang rivela: “Rinnovato contratto per l’amore dei fan e… per Arteta”

Pierre Emerick Aubameyang ha deciso di restare all’Arsenal e legarsi ancora al club di Londra. Merito dei recenti successi, sicuramente, ma anche di due fattori importanti che lo stesso centravanti del Gabon ha deciso di confidare nella recente intervista rilasciata a Sky Sports UK.

Aubameyang: “All’Arsenal per due motivi”

“Due cose mi hanno convinto a restare all’Arsenal”, ha esordito spiegando Aubameyang. “La prima è Mikel Arteta, perché da quando è arrivato ha portato molta positività e una nuova filosofia. Penso che sia stato importante e sento di poter migliorare con lui. Penso che questo sia stato il fattore chiave, insieme all’amore che ricevo sempre dai tifosi e dalla società. Tutti mi trattano molto, molto bene, quindi mi sento a casa ed è per questo che sono felice di restare”.

Eppure qualche offerta e qualche dubbio, l’attaccante lo ha avuto: “Abbiamo parlato con Arteta durante il lockdown. Il mister mi ha chiesto cosa volessi fare. Io gli ho detto che mi sentivo bene da quando era arrivato, stavo migliorando e mi piaceva molto. Lui mi ha detto che avrei potuto lasciare un’impronta davvero importante nel club, un’eredità, ma tutto dipendeva da me. Potevo andarmene e andare a vincere trofei anche nei grandi club. Questo è stato il messaggio chiave e dopo quella conversazione ho detto ‘okay, è tutto chiaro per me e voglio solo restare'”. E ancora: “Se devo dire la verità avevo anche buone opportunità. Ma l’amore dei tifosi e di tutta la società sono stati importanti. Non ero sicuro che avrei ricevuto lo stesso affetto altrove. Sono davvero orgoglioso di essere il capitano, ma non è stato questo il fattore più importante. Poi abbiamo vinto due trofei, è stato qualcosa di incredibile in così poco tempo. Si è creata una tale energie attorno a noi che mi fa pensare che possiamo fare ancora meglio”

COMPAGNA DI CALCIATORE INFIAMMA IL WEB