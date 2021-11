Arsenal, Aubameyang: “Sono il capitano più figo della Premier League e del mondo”

Parla l'attaccante capitano dei Gunners

SUPER COOL - "Sono il capitano più figo del campionato, forse del mondo!", ha detto con simpatica Aubameyang . "A dire il vero cerco di essere un esempio, penso che sia la parte più importante dell'essere un capitano. Cercare di ispirare i giovani della rosa ma anche i più anziani. Cerco di dare il massimo e di dare tutto ciò che posso per il club. Questo è il lavoro del capitano. Quando lo sei devi prenderlo e affrontarlo. Penso di poter dire che sia un bel lavoro. Il più bello del calcio. Decisamente".

A MODO SUO - "Penso che sia davvero importante parlare con la squadra e penso che tutti si aspettino che io comunichi molto con loro. Generalmente sono un ragazzo tranquillo, un ragazzo timido, ma va bene! Cerco di migliorare su questo e sicuramente cerco di parlare, soprattutto nello spogliatoio, penso che sia la parte più importante anche per me. Cerco sempre di essere positivo e di dare supporto ai ragazzi. Quando le cose non vanno bene la mia porta è sempre aperta. Quando lottiamo, mi piace dire qualche parola ai ragazzi e cercare di dare loro cose positive nella loro mente. Nella mia mente, anche se sono solo due o tre parole, questo può cambiare qualcosa".