Arsenal, avanti con Arteta: rinnovo fino al 2025

Il mister ha prolungato il proprro contratto con i Gunners

RINNOVO - "Sono grato e davvero molto felice oggi. Il nostro obiettivo è quello di portare l'Arsenal al livello successivo per competere davvero con le migliori squadre. Per farlo, è di fondamentale importanza essere in Champions League. Dobbiamo essere in grado di far evolvere la squadra, migliorando i nostri giocatori e tutti i dipartimenti. Dovremo impegnarci anche nel generare ancora più connessione con i tifosi migliorando l'atmosfera all'Emirates Stadium. Sarà fondamentale anche il lavoro che faremo nel reclutare i migliori talenti e le persone migliori per questo club. Il progetto dovrà arrivare al massimo livello". Sono queste le prime parole di Arteta dopo il rinnovo fino al 2025.