Arsenal, bordata Sagna: “Perso suo DNA. Quando lo guardo so già che perderà”

Le parole dell'ex Gunners sul momento no del club

Non poteva esserci inizio peggiore per l' Arsenal di Mikel Arteta. I Gunners hanno perso le prime due partite dell'anno, al debutto contro la neo promossa Brentford, e alla seconda uscita contro il Chelsea. Due k.o. che hanno già fatto molto discutere e che hanno provocato l'ira dei tifosi e anche di qualche ex. Uno di questi è Bakary Sagna che parlando a RMC ha detto la sua sul club di Londra.

DNA -Sagna non ha fatto giri di parole spiegando come vede l'Arsenal degli ultimi anni: "Il DNA del club è andato", ha sentenziato l'ex calciatore Gunners. "Ormai quando guardo l'Arsenal di adesso, onestamente, so già che perderà la maggior parte del tempo. So che succederà qualcosa, o che concederemo uno gol stupido agli avversari. Quando giocavo, chiunque sarebbe entusiasta di unirsi all'Arsenal, ma ora... L'Arsenal ha perso la sua identità".