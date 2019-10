Arsenal, caso Ozil. Emery annuncia: “Presa decisione. Abbiamo una strategia…”

Dall’inizio della stagione è diventato un vero e proprio caso: Mezut Ozil si allontana giorno dopo giorno dall’Arsenal. Il tedesco è stato protagonista solo di due spezzoni di partita da quando è iniziata la niova annata con la società che pare abbia deciso di fare a meno di lui.

A conferma, in qualche modo, questo, è stato il tecnico Unai Emery che, come riporta il Telegraph ha spiegato: “Abbiamo una strategia concordata con la società riguardo a Ozil. Perché qui si tratta di mettere prima di tutto la squadra e la società. Non un singolo”. E ancora: “I tifosi lo vorrebbero veder giocare? So che i fan chiedono spiegazioni, ma non è il momento di dire altro. In precedenza abbiamo parlato tra tutti gli interessati e abbiamo preso una decisione”.

Messaggio chiaro, nonostante non venga esplicitato: Ozil non rientra più nei piani dell’Arsenal e la società sta provando a convincerlo a cambiare aria. Sul tedesco anche Inter e Milan.