Arsenal, che bordata di Leno a Emery: “Con lui non eravamo squadra”

Quello che è certo è che Unai Emery non ha lasciato un bel ricordo nello spogliatoio dell’Arsenal. Ad attaccare la gestione dell’allenatore spagnolo è stato il portiere dei gunners, il tedesco Bernd Leno che ad As ha rivelato: “In un periodo così breve ha già avuto un grande impatto e lo si nota dall’intensità che mettiamo adesso in campo. Con Emery c’era molto disordine, era tutto confuso, ognuno faceva una cosa diversa e non eravamo davvero una squadra. Né nello spogliatoio né in campo”.

ARTETA – Parole al miele invece nei confronti di Mikel Arteta, attuale allenatore dell’Arsenal: “Con Mikel è cambiato tutto. Il primo giorno non ha praticamente parlato di tattica, ma di come dobbiamo affrontare le partite e come dobbiamo comportarci nello spogliatoio”.