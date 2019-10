Arsenal, dura risposta di Xhaka a Evra: “Lo rispetto, ma ha detto ca…te”

Non ha perso tempo l’Arsenal a rispondere alle recenti parole di Patrice Evra sui Gunners. L’ex terzino, commentato il match contro lo Shieffield United per Sky Sports, aveva affermato di considerare, esattamente come alla sua epoca, i giocatori del club inglese come dei ‘bambini’. Pronta la risposta del capitano dei londinesi Granit Xhaka. Come riportano Metro e Sun, il classe ’92 ha commentato duramente le parole del francese.

CA..ATE – “Ho molto rispetto per lui perché era un grande giocatore, ma deve stare attento a quello che dice. Conosce bene queste situazioni, ma non è l’unico ad averle vissute. Molte persone parlano e dicono un sacco di cazzate ed è sempre lo stesso. Dobbiamo smettere di parlare di lato mentale e di altre cazzate in questo modo. Mi dispiace dirlo, ma per me è lo stesso sia che si giochi in casa sia che si giochi fuori casa: devi vincere e non cercare scuse”. E ancora Xhaka ha lanciato un duro attacco ad Evra: “Gli ex giocatori commentatori? Per me è strano perché si sono trovati nella nostra stessa situazione. Forse a volte fanno bene, altre meno. Se si parla in questo modo ogni settimana perdi credibilità e rispetto“.