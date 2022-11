Arsenal, Edu Gaspar eletto direttore sportivo: è il primo nella storia del club

Prima volta storica in casa Gunners.

Redazione ITASportPress

Prima volta storica in casa Arsenal. In queste ore è stato eletto il primo direttore sportivo della storia del club. Si tratta, in questo caso, di un cambio di ruolo nell'organigramma del club inglese con Edu Gaspar, in precedenza già direttore tecnico, che diventa appunto ds. Il 44enne brasiliano è il primo ad assumere questa carica nella storia della società di Londra.

Sul sito del club è possibile leggere le parole dell'amministratore delegato Vinai Venkatesham: "Siamo lieti che Edu stia dando tutto questo del suo futuro al club che ama così chiaramente. Dopo aver già dato un contributo positivo e importante ai nostri progressi fino ad oggi. La promozione di Edu formalizza la sua già crescente influenza sulle operazioni dell'Academy e non vediamo l'ora che Per ed Edu lavorino insieme per rafforzare ulteriormente l'integrazione tra la nostra prima squadra maschile e l'Academy".

Lo stesso Edu Gaspar ha detto: "Sono lieto di avere questo nuovo ruolo che vedo come un'evoluzione e un consolidamento del modo in cui ho lavorato. Stiamo facendo buoni progressi in tutte le aree del nostro team. Da quello maschile al femminile e all'accademia e siamo tutti entusiasti di ciò che può essere raggiunto. Non vedo l'ora di costruire qualcosa anche grazie al duro lavoro di tante persone e aiutare tutti noi a crescere insieme e ad avere più successo".

Arsenal Edu Gaspar (getty images)