Arsenal eliminato dalla Carabao Cup, Arteta: “È colpa mia, sono davvero deluso”

I Gunners cadono 3-1 in casa del West Ham e dicono addio alla Coppa di Lega. L'allenatore si prende le responsabilità per la sconfitta dei suoi: "Sono molto deluso da me stesso, non abbiamo giocato come volevamo"

Redazione ITASportPress

L'Arsenal viene eliminato dalla Carabao Cup, e Arteta fa mea culpa. I Gunners dicono addio ad uno degli obiettivi stagionali perdendo il derby contro il West Ham per 3-1. Le scelte di formazione del tecnico spagnolo non hanno dato i risultati sperati: ben sei i cambi rispetto alla formazione tipo. Il grande ex Declan Rice, alla prima sfida contro gli Hammers, è partito dalla panchina, dopo essere passato in estate all'Arsenal per 105 milioni di sterline. La partita è stata decisa dai gol di Kudus e Bowen dopo l'autogol di ben White in apertura, inutile la rete di Odegaard nel finale.